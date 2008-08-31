В Новом Орлеане объявлена принудительная эвакуация

Мэр Нового Орлеана (США) Рэй Нэджин отдал распоряжение о принудительной эвакуации горожан в связи с приближением урагана "Густав". Эвакуация жителей начнется в 8:00 по местному времени, передает Associated Press. По словам мэра, Новому Орлеану грозит огромная опасность и необходимо предпринять все возможное для того, чтобы избежать повторения трагедии 2005 г.

Еще до распоряжения мэра около 1 млн человек эвакуировались с американского побережья Мексиканского залива. В Новом Орлеане накануне началась эвакуация престарелых, инвалидов и малоимущих - это именно те категории населения, которые наиболее всего пострадали от урагана "Катрина" в августе 2005 г.

Ожидается, что ураган четвертой категории опасности "Густав" достигнет побережья Соединенных Штатов в начале следующей недели. На его пути могут оказаться штаты Техас, Миссисипи и Луизиана. Еще до Соединенных Штатов "Густав" пройдет Кубу.

Американские метеорологи пока не располагают достоверной информацией о том, какие районы побережья примут на себя основной удар стихии. Однако уже сейчас понятно, что "Густав" сильнее "Катрины". В конце августа 2005 г. "Катрина" обрушилась на Новый Орлеан в статусе урагана третьей степени. Стихия унесла жизни 1,8 тыс. человек и практически уничтожила город, напоминает РосБизнесКонсалтинг.