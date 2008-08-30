Два мощных землетрясения в Китае
17:57, 30 августа 2008Мир
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Жертвами стали уже 22 человека
Второе за день сильное землетрясение произошло в субботу в Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Ранее в субботу землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юго-западе страны - в провинциях Сычуань и Юньнань. По последним данным, жертвами удара подземной стихии стали уже 22 человека, более 100 человек получили ранения, повреждены многие дома.
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