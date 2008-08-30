Медведев: Грузия использовала Олимпиаду для преступных задач

Развязав агрессию против Южной Осетии 8 августа, Грузия использовала начало пекинской Олимпиады для решения своих преступных задач.

Об этом заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с российскими спортсменами – чемпионами и призерами Олимпиады в Пекине.

«Олимпиада стала, по сути, одним из важнейших международных событий, если хотите, фактором политического развития, – сказал российский лидер. – И этот фактор может быть использован во благо всех, но может быть использован и иначе. Есть те, кто использовал начало Олимпиады как повод для решения своих преступных задач. Вы знаете, о ком я говорю. Это навсегда останется на совести тех, кто развязал агрессию в день начала Олимпиады».

Газета.ру