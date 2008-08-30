Саакашвили предложил финансировать оппозицию из госбюджета

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ призвал оппозицию забыть разногласия в связи с обострением отношений с Россией и предложил восстановить финансирование оппозиционных партий из госбюджета.

Как передает Газета.ру, М.СААКАШВИЛИ, обращаясь к грузинской оппозиции сказал: «Мы должны сами финансировать политические партии из государственного бюджета, мы должны забыть разногласия, которые были раньше между нами, снять их. Давайте финансировать эти партии полностью, но будем контролировать, чтобы их финансирование не велось из-за рубежа, точнее - из одной конкретной страны», - заявил М.СААКАШВИЛИ 29 августа вечером на встрече с руководителями районных администраций в городе Поти.

Кроме того, Президент Грузии предложил представителям оппозиции "создать совместный совет - антикризисный совет, куда войдут и их представители. Некоторые представители оппозиции, не хочу здесь их перечислять, не смогли в эти дни поступить совсем достойно, но в основном силы оппозиции повели себя очень хорошо. Я это очень ценю. Поэтому наша задача сегодня - создать антикризисный совет, в который войдут представители общественности и оппозиции, те люди, кого это касается, кто пострадал в результате конфликта», - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Грузинская оппозиция лишилась финансовой поддержки после парламентских выборов 21 мая. Оппозиционеры заявляли, что выборы, в результате которых победила пропрезидентская партия, сфальсифицированы.