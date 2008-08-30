Ураган «Густав» идет по пути «Катрины»

Тропический ураган «Густав» угрожает Кубе, а также американским штатам Луизиана и Миссисипи.

«Густав» обрел в пятницу вечером силу урагана первой категории опасности. В настоящее время скорость ветра в нем составляет 121 км в час. Он движется со скоростью 19 км в час в северо-западном направлении. Эпицентр урагана находится в 160 км к востоку от острова Большой Кайман, сообщает NEWSru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По данным метеорологов, уже сегодня «Густав» пройдет над Кубой, а в воскресенье продолжит движение по Мексиканскому заливу. Специалисты полагают, что в ближайшее время он достигнет третьей категории опасности.

В связи с приближением урагана ведется масштабная подготовка к эвакуации жителей Нового Орлеана (штат Луизиана). Этот город в 2005 году очень сильно пострадал от ураганов «Катрина» и «Рита», поэтому представители местных властей, стремясь избежать повторения прошлых ошибок, стоивших жизни более чем 1,8 тыс. человек, основательно готовятся к удару стихии. Тем более, что «Густав» пока движется по той же траектории, по которой шел ураган «Катрина».

В Новом Орлеане, как и во всем штате Луизиана, объявлено чрезвычайное положение. Власти готовы вывезти из опасных районов на побережье Мексиканского залива до 1 млн. человек.

В связи с приближением урагана чрезвычайное положение объявлено также в штате Миссисипи.

Компании, ведущие добычу нефти в Мексиканском заливе, уже эвакуировали сотни сотрудников с буровых платформ.