HRW подтвердила факты этнических чисток в грузинских селах Южной Осетии

Международная правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила факты этнических чисток в грузинских селах, расположенных на территории Южной Осетии, сообщает Би-Би-Си.

На сайте HRW опубликованы последние снимки, полученные со спутника при помощи программы ООН UNOSAT. На фотографии видны частично и полностью разрушенные дома в селах, где ранее проживали этнические грузины.

По словам правозащитников, большая часть домов в пяти грузинских селах - Тамарашени, Кехви, Курта, Нижние Ашавети и Верхние Ашавети - была разрушена именно в результате преднамеренного поджога. На фотографиях не видны следы от авиаударов или ракетных бомбардировок.

В домах нет крыш, однако сгоревшие остовы стен продолжают стоять. Лишь в домах, расположенных вдоль главной улицы Тамарашени, серьезно повреждены внешние стены. Правозащитники полагают, что они могли пострадать в результате танкового обстрела.

Снимки, опубликованные в пятницу, подтверждают данные, о которых раньше сообщали правозащитники.

"Специалисты Human Rights Watch лично наблюдали, как осетинские ополченцы зачищали территорию: они грабили и сжигали дома этнических грузин", - заявила исполнительный директор HRW в странах Европы и Азии Рейчел ДЕНБЕР.

Она добавила, что на полученных со спутника снимках видно, как увеличилось за последние две недели количество сожженных деревень.

Грузия с самого начала конфликта заявляет о том, что российские и осетинские военные осуществляют геноцид грузинских граждан.

На прошлой неделе Министерство юстиции Грузии подало иск в международный уголовный трибунал ООН в Гааге с требованием признать "этническую чистку грузин и поддержку Россией сепаратизма на территории Грузии".

Тбилиси потребовал "принять меры по прекращению в Грузии прямых или косвенных действий России по дискриминации грузин, прекращению со стороны России поддержки сепаратизма и сегрегации по этническому признаку" и прекратить паспортизацию жителей зон конфликтов.

Накануне парламент Грузии также поручил Генпрокуратуре расследовать "факты этнических чисток, осуществленных Россией на оккупированной территории страны".

Россия, в свою очередь, обвиняет Грузию в этнических чистках в Южной Осетии, однако доказательств этому никаких не представляет.