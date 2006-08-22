Теракт в Москве подготовил студент-химик

Двум молодым людям, задержанным по подозрению в причастности к взрыву на рынке в Москве, в ближайшее время может быть предъявлено обвинение и выдана санкция на их арест, сообщил РИА «Новости» источник в следственной группе.

"Двое задержанных - молодые люди, подозреваемые в совершении взрыва, который произошел накануне на Черкизовском рынке. Следствие располагает уже достаточными доказательствами причастности задержаных к этому происшествию", - сказал он.

"Один из задержанных - студент одного из вузов, изучающий химию", - добавил источник.

Взрыв на рынке "Евразия", расположенном на территории Черкизовского рынка в Москве, прогремел утром 21 августа, погибли десять человек, 55 пострадали.