В Южном Судане объявлен режим прекращения огня

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Киир приказал прекратить огонь около 18:00 по местному времени. Его представитель заявил, что президент намерен продолжить партнерские отношения с Мачаром.

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Мачар в ответ заявил местной радиостанции, что его сторонники будут придерживаться режима прекращения огня с 20:00 по местному времени.

Не ясно, реально прекратились ли вооруженные столкновения в стране. Агентство Рейтер сообщало об обстрелах в столице страны Джубе после заявления Киира.

Ранее 11 июля УНИАН сообщал, что более 300 человек погибли в результате столкновений в столице Южного Судана Джубе. В бой вступили лояльные президенту Сальве Кииру войска и силы, преданные вице-президенту Риеку Машару.

Противостояние между сторонниками Киира и Машара вспыхнуло 8 июля, незадолго до встречи двух лидеров, которые планировали заключить новое соглашение о перемирии. Машар заявляет, что его войска подверглись ударам со стороны сил Киира, но он все еще надеется на умиротворение страны. В ходе боев погиб миротворец из Китая.