КНДР угрожает ответом на расширение системы ПРО THAAD на Корейском полуострове

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Решение разместить систему ПРО THAAD было принято после наложения песональних санкций США на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за нарушения прав человека, которые в КНДР назвали "объявлением войны".

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"Это непреклонная воля нашей армии нанести безжалостный удар в ответ и преобразовать (юг) в море огня и кучку пепла, как только мы получим приказ", - цитирует заявление государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

США и Южная Корея 15 июня объявили, что терминал High Altitude Area Defense (THAAD) будет использоваться в качестве защиты от возрастающих возможностей атаки ядерными и баллистическими ракетами со стороны КНДР. В США уверяют, что система будет работать исключительно для защиты от северокорейских ядерных и ракетных угроз и не будет направлена против других стран.