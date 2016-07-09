В Испании предъявили обвинения Volkswagen в рамках "дизельного скандала"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El País.

По ее данным, компания обвиняется в мошенничестве и преступлениях против окружающей среды.

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Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах программного обеспечения, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии.

Как было отмечено в пресс-релизе Volkswagen, проблема фальсификации данных экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивает до 11 млн машин по всему миру.