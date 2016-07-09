США выдворили двух российских чиновников

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель Государственного департамента США Джон Кирби 8 июля сообщил, что россияне были высланы 17 июня. Больше подробностей он не предоставил.

Пока непонятно, кем именно являются эти российские чиновники, и имели ли они дипломатическую аккредитацию.

Реакции посольства России в США на эту ситуацию пока нет.

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Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, сотрудник Федеральной службы безопасности РФ избил американского дипломата, который попытался войти в здание американского посольства в Москве. Сразу после нападения американский дипломат покинул РФ, чтобы получить срочную медицинскую помощь.

Мотивы происшествия остаются неизвестными. По словам одного американского чиновника, американский дипломат хотел укрыться в здании посольства США от преследования российской службы разведки.

Вместе с тем, в министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об избиении американского дипломата сотрудником ФСБ возле посольства США в Москве.