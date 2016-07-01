"50 на 50": В Австрии отменили итоги спорных президентских выборов

Об этом сообщает BBC.

Согласно официальным итогам второго тура выборов, прошедшего 22 мая, 50,35% голосов получил член и бывший лидер партии "Зеленые — Зеленая альтернатива" Александр ван дер Беллен, а 49,65% - соответственно Норберт Хофер, представляющий националистическую и антииммигрантскую Австрийскую партию свободы.

При этом в первом туре выборов 24 апреля победил Хофер с результатом 35,1%. Ван дер Беллен тогда набрал 21,3%.

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Председатель Конституционного суда Австрии Герхард Хольцингер объявил, что суд решил удовлетворить жалобу, поданную лидером АПС Хайнцом-Кристианом Штрахе относительно итогов второго тура президентских выборов.

Таким образом, теперь должны быть проведены повторные выборы.

Отмечается, что место бывшего президента Хайнца Фишера временно займут три представителя парламента, включая самого Хофера.