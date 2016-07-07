В Ватикане оправданы два журналиста по делу о краже секретных документов

"Осуждать преступления, совершенные вне территории папского государства лицами, не работающими на Святой престол, вне компетенции трибунала", - говорится в постановлении суда, передает kommersant.ru.

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Виновными признаны испанский прелат, бывший глава Комиссии по мониторингу и стратегии экономико-административной структуры Святого Престола монсеньор Анхел Лусио Вальехо Бальда, приговоренный к 18 месяцам тюрьмы, и его бывшая помощница Франческа Иммаколата Шауки, которой дали 10 месяцев. Женщине, которая недавно стала матерью, приведение в исполнение меры пресечения приостановили.

Напомним, журналисты опубликовали книги, в которых обвинили Ватикан в коррупции и растратах, после чего Ватикан предъявил обвинения по делу об утечке информации и публикации секретных документов.