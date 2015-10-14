Папа Римский извинился за недавние скандалы в Ватикане

Как сообщает BBC, понтифик высказал извинения на своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра, однако не указал, о каких скандалах идет речь, сообщает Европейская правда.

"Прежде чем я начну катехизис, во имя Церкви, я хочу попросить у вас прощения за скандалы, которые произошли в последнее время в Риме, или в Ватикане. Я прошу у вас прощения,"- заявил Папа. "Иисус реалист, он говорит, что скандалы будут в мире неизбежно. Но горе человеку, вызывающему скандалы",- добавил он.

Читайте такжеПапа римский завершил визит в США мессой в Филадельфии

Неофициально в Ватикане связывают словам Франциска с недавним скандалом, вызванынм польским священником и богословом Кшиштофом Харамсою, публично заявившим о своей ЛГБТ-ориентации и представившего журналистам своего партнера. Чарамса также обвинил Церковь в третировании священников-геев.

В ответ Ватикан назвал действия Чарамсы безответственными иосвободил его от занимаемых должностей.