Папа Римский извинился за недавние скандалы в Ватикане
Папа Римский Франциск сделал неожиданное публичное извинение за недавние скандалы "либо в Риме, или в Ватикане".
Как сообщает BBC, понтифик высказал извинения на своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра, однако не указал, о каких скандалах идет речь, сообщает Европейская правда.
"Прежде чем я начну катехизис, во имя Церкви, я хочу попросить у вас прощения за скандалы, которые произошли в последнее время в Риме, или в Ватикане. Я прошу у вас прощения,"- заявил Папа. "Иисус реалист, он говорит, что скандалы будут в мире неизбежно. Но горе человеку, вызывающему скандалы",- добавил он.
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Неофициально в Ватикане связывают словам Франциска с недавним скандалом, вызванынм польским священником и богословом Кшиштофом Харамсою, публично заявившим о своей ЛГБТ-ориентации и представившего журналистам своего партнера. Чарамса также обвинил Церковь в третировании священников-геев.
В ответ Ватикан назвал действия Чарамсы безответственными иосвободил его от занимаемых должностей.