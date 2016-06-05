Во Франции неизвестные обстреляли туристический автобус, есть раненые
17:45, 05 июня 2016Мир
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Неизвестные обстреляли автобус с чешскими туристами на юго-востоке Франции, в результате чего 6 пассажиров, включая школьников получили легкие ранения от попадания осколков стекла, один человек пострадал серьезно.
REUTERS
Прокурор города Валанс, где произошел инцидент, Алекс Перрен сообщил, что автобус с туристами возвращался домой из Испании, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP.
Читайте такжеФранция применит новейшую технологию для борьбы с дронами во время Евро-2016По его словам, под обстрел попало переднее и заднее стекло автобуса.
Пока полиция не задержала ни одного подозреваемого и не имеет информации относительно мотивов.
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