Во Франции неизвестные обстреляли туристический автобус, есть раненые

Прокурор города Валанс, где произошел инцидент, Алекс Перрен сообщил, что автобус с туристами возвращался домой из Испании, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP.

Читайте такжеФранция применит новейшую технологию для борьбы с дронами во время Евро-2016По его словам, под обстрел попало переднее и заднее стекло автобуса.

Пока полиция не задержала ни одного подозреваемого и не имеет информации относительно мотивов.