Международная следственная группа по делу MH17 прибыла в Москву

Представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Брюйн сообщил, что цель комиссии - обсудить проведение расследования с российской стороной, передает DW.

В состав делегации входят следователи, прокуроры и представители полиции, которые будут находиться с визитом в Москве два дня.

Де Брюйн подчеркнул, что встречи делегации будут закрытыми для прессы, ни заявлений, ни интервью по итогам визита международной расследовательской группы не планируется.

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По данным СМИ, следователи, которые прибыли в Москву, намерены пообщаться с представителями российского военно-промышленного комплекса, и, возможно, с представителями прокуратуры.

К Объединенной расследовательской группы (JIT), которая работает с августа 2014 года, входят представители прокуратуры и полиции Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. Эти страны совместно проводят уголовное расследование с целью найти и наказать виновных в катастрофе малайзийского "Боинга".

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года неподалеку от Донецка. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов огласил результаты расследования авиакатастрофы, согласно которым лайнер был сбит ракетой российского производства, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Расследователи независимой британской группы Bellingcat заявили о причастности к этому преступлению российских военных.