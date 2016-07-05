В Турции разбился вертолет с военными: есть жертвы - СМИ

21:46, 05 июля 2016
Мир
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Всего на борту были 15 человек, направлявшихся на празднование окончания Рамадана.

IHA Photo

При падении военного вертолета S-70 в турецкой провинции Гиресун погибли семь человек, среди которых были высокопоставленные военные. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет The Daily Sabah.

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На борту S-70 были восемь военных включительно с бригадным генералом Мустафой Догру, одним полковником, двумя майорами и сотрудниками местного военного поста. Также там находились четверо жен военных и трое детей. Сообщается, что они направлялись на празднование окончания Рамадана.

Вертолет разбился на высотах Тохумлук около 17:30. По данным Hurriyet daily news, среди погибших двое полковников, их жены и двое детей.

Премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил, что в результате инцидента есть и погибшие, и раненые. Причиной катастрофы считают плохие погодные условия.

Напомним, сегодня вечером  сообщалось, что в Турции разбился военный вертолет с 11 людьми на борту.

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