В Турции разбился вертолет с военными: есть жертвы - СМИ

При падении военного вертолета S-70 в турецкой провинции Гиресун погибли семь человек, среди которых были высокопоставленные военные. Об этом со ссылкой на местных чиновников пишет The Daily Sabah.

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На борту S-70 были восемь военных включительно с бригадным генералом Мустафой Догру, одним полковником, двумя майорами и сотрудниками местного военного поста. Также там находились четверо жен военных и трое детей. Сообщается, что они направлялись на празднование окончания Рамадана.

Вертолет разбился на высотах Тохумлук около 17:30. По данным Hurriyet daily news, среди погибших двое полковников, их жены и двое детей.

2 soldiers, 2 military wives and their 2 children were killed in the crash: Giresun Mayor https://t.co/jYnuptrWbppic.twitter.com/3qCi1qmUuh — DAILY SABAH (@DailySabah) July 5, 2016

Премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил, что в результате инцидента есть и погибшие, и раненые. Причиной катастрофы считают плохие погодные условия.

Напомним, сегодня вечером сообщалось, что в Турции разбился военный вертолет с 11 людьми на борту.