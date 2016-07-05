Вертолет ВВС Турции с 11 военнослужащими разбился на севере-востоке страны - СМИ

Об этом сообщил телеканал NTV.

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На борту находились 11 военнослужащих, направлялись в город Алуджра для участия в праздничных мероприятиях по случаю окончания Рамадана.

Также сообщается, что на борту мог находится начальник жандармерии провинции Мустафа Догру.

К месту крушения вертолета направлены спасатели.

Напомним, ранее в Сирии в окрестностях Алеппо разбился военный самолет.