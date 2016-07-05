В ООН отреагировали на кровавые теракты в Багдаде

Автомобиль со взрывчаткой был взорван в субботу вечером, во время праздника Ид аль-Фитр, который отмечается в конце месяца Рамадан, на выходе с рынка в районе Аль-Каррада, что в юго-западной части города. Еще одна бомба взорвалась на западе столицы. Ответственность за эти теракты взяло на себя "Исламское государство".

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Генеральный Секетар ООН Бан Ки-мун осудил кровавый теракт в Багдаде, а Верховный Комиссар ООН по правам человека, принц Зеид Раад аль-Хусейн призвал иракские власти приложить максимальные усилия для защиты гражданских лиц, а также обратился к ополченцам, которых не контролирует власть Ирака, воздержаться от мести, сообщает Центр Новостей ООН.

"Я резко осуждаю это последнее ужасное злодеяние боевиков ІДІЛ, которые атаковали невинных гражданских лиц, что праздновали Рамадан в центре Багдада", - сказал принц Зеид.

"Наряду с другими недавними подлыми терактами, связанные с ИГИЛ в Дакке, Стамбуле и Орландо, мы видим безудержную злость этих людей, которые бросают вызов вере."

Вместе с тем, Верховный комиссар ООН предупредил, что "акты мести и необдуманных политических решений в ответ на такие нападения только помогают ИГ осуществлять свою стратегию, чтобы разделить общество и поощрять ненависть."

А между тем, за последние сутки ИГИЛ осуществило еще три теракта в Саудовской Аравии. В результате атак смертников погибли 13 человек.