Дрон снял с высоты птичьего полета масштабы разрушений после терактов в Багдаде (видео)

15:17, 05 июля 2016
Мир
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По количеству жертв теракты 3 июля оказались наиболее смертоносными с 2013 года.

REUTERS

Вследствие взрывов в Багдаде, которые унесли жизни более чем 200 человек, были серьезно повреждены или частично разрушены сразу несколько зданий. Видео опубликовал в Twitter телеканал CNN.

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Как сообщал УНИАН, теракты в Багдаде произошли утром 3 июля. В городе прогремело два взрыва: одна заминированная машина взорвалась в центральном торговом квартале города, вторая самодельная бомба - в его восточной части. Исламисты устроили эти теракты через неделю после освобождения иракскими военными осажденного "Исламским государством" города Фаллуджа.

Количество людей, погибших вследствие двух терактов, достигло 213 человек.

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