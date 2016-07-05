Дрон снял с высоты птичьего полета масштабы разрушений после терактов в Багдаде (видео)

Вследствие взрывов в Багдаде, которые унесли жизни более чем 200 человек, были серьезно повреждены или частично разрушены сразу несколько зданий. Видео опубликовал в Twitter телеканал CNN.

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Drone footage shows the devastation caused by suicide bombers in Baghdad -- 200 were killed https://t.co/G3LLyRU7nYpic.twitter.com/LeaMxKme6v — CNN International (@cnni) July 5, 2016

Как сообщал УНИАН, теракты в Багдаде произошли утром 3 июля. В городе прогремело два взрыва: одна заминированная машина взорвалась в центральном торговом квартале города, вторая самодельная бомба - в его восточной части. Исламисты устроили эти теракты через неделю после освобождения иракскими военными осажденного "Исламским государством" города Фаллуджа.

Количество людей, погибших вследствие двух терактов, достигло 213 человек.