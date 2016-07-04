Польша и Россия приостановили льготный режим пересечения границы

О решении приостановить с 4 июля двустороннее межправительственное соглашение польская сторона уведомила Россию 30 июня, обосновав этот шаг соображениями безопасности в связи с проведением варшавского саммита НАТО 8-9 июля и Всемирных дней молодежи в Кракове 26-31 июля, передает Би-би-си. Точно так же Варшава приостановила и действие соглашения о порядке местного приграничного передвижения между Польшей и Украиной.

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"Российская сторона была поставлена в известность об этом одностороннем решении без предварительных консультаций. Кроме того, непонятна взаимосвязь обеспечения безопасности проводимых в Варшаве и Кракове мероприятий с реализацией соглашения, сфера действия которого распространяется исключительно на приграничные районы Поморского и Варминско-Мазурского воеводств. Заверение Варшавы о временном характере введенных ограничений принимаем к сведению, однако посмотрим, как это будет соблюдено на практике", - заявил департамент информации и печати МИД России.

На время, пока Польша не соблюдает соглашение, Россия вводит "зеркальные меры" в отношении польских граждан.

Российско-польское соглашение о введении безвизового приграничного передвижения вступило в силу в 2012 году.