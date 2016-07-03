Из-за роста исламофобии ОАЭ призвали граждан не носить национальную одежду за границей

Министерство иностранных дел ОАЭ в своих аккаунтах в Twitter на арабском и английском языках советует своим гражданам не носить национальную одежду, находясь за границей, и придерживаться местных правил поведения, передает Русская служба Би-би-си.

Там также содержится совет женщинам не носить паранджу в тех европейских странах, где это запрещено.

Читайте такжеВ ОАЭ бизнесмен заплатил $5 миллионов за автомобильный номер

Это предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе полиция американского штата Огайо уложила на землю и арестовала бизнесмена из Эмиратов, одетого в дишдашу (длинную белую рубашку) с гутрой (белым платком).

Как сообщила пресса ОАЭ, бизнесмен находился в гостинице города Эйвон, где вызвал подозрения у сотрудницы отеля, которая и вызвала полицию.

В сообщении МИД ОАЭ этот инцидент не упоминается.