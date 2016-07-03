Из-за роста исламофобии ОАЭ призвали граждан не носить национальную одежду за границей
Власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили своих граждан, чтобы они не носили за границей свою традиционную одежду.
Министерство иностранных дел ОАЭ в своих аккаунтах в Twitter на арабском и английском языках советует своим гражданам не носить национальную одежду, находясь за границей, и придерживаться местных правил поведения, передает Русская служба Би-би-си.
Там также содержится совет женщинам не носить паранджу в тех европейских странах, где это запрещено.
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Это предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе полиция американского штата Огайо уложила на землю и арестовала бизнесмена из Эмиратов, одетого в дишдашу (длинную белую рубашку) с гутрой (белым платком).
Как сообщила пресса ОАЭ, бизнесмен находился в гостинице города Эйвон, где вызвал подозрения у сотрудницы отеля, которая и вызвала полицию.
В сообщении МИД ОАЭ этот инцидент не упоминается.