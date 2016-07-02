Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении санкций против России
12:30, 02 июля 2016Мир
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Решение о продлении санкций Евросоюза против России на полгода вступило в силу сегодня.
Совет ЕС 1 июля продлила экономические санкции против России \ censor.net.ua
Текст решения опубликован в Официальном журнале Евросоюза. "1 июля 2016 года Совет ЕС продлил срок действия экономических санкций, касающихся отдельных секторов российской экономики, до 31 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМеркель: продление санкций против России ничто не останавливаетКак сообщал УНИАН, Совет ЕС 1 июля продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев - до 31 января 2017 года.
Напомним, санкции против РФ были введены 31 июля 2014 года из-за аннексии Крыма и были усилены в сентябре 2014 года.
9 марта 2015 года Европейский Совет решил связать срок действия санкций с полным выполнением Россией Минских соглашений.
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