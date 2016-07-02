Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении санкций против России

Текст решения опубликован в Официальном журнале Евросоюза. "1 июля 2016 года Совет ЕС продлил срок действия экономических санкций, касающихся отдельных секторов российской экономики, до 31 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМеркель: продление санкций против России ничто не останавливаетКак сообщал УНИАН, Совет ЕС 1 июля продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев - до 31 января 2017 года.

Напомним, санкции против РФ были введены 31 июля 2014 года из-за аннексии Крыма и были усилены в сентябре 2014 года.

9 марта 2015 года Европейский Совет решил связать срок действия санкций с полным выполнением Россией Минских соглашений.