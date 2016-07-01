Пилота разбившегося близ Дамаска сирийского истребителя убили исламисты - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

По его данным, убийство пилота совершила радикальная экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам".

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В то же время Reuters сообщает, что сирийский летчик был убит боевиками другой исламистской группировки - "Джебхат ан-Нусра".

Как сообщал УНИАН, сирийский военный самолет разбился на северо-восток от Дамаска в пятницу, его пилот якобы был захвачен в плен.