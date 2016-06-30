Избиение сотрудником ФСБ американского дипломата в Москве: в МИД РФ прокомментировали инцидент

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, опубликовав заявление Марии Захаровой.

По ее словам, в ночь на 6 июня к посольскому комплексу США в Москве подъехало такси, из которого выскочил неизвестный мужчина в низко надвинутой на лицо шапке и бросился к проходной.

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Дежуривший там российский полицейский якобы хотел проверить документы подозрительного человека, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для дипломатического представительства, но тот, вместо предъявления удостоверения, ударил постового локтем в лицо. В возникшей потасовке, как утверждает Захарова, незнакомец оттолкнул сотрудника охраны и скрылся в посольстве.

"В статье, опубликованной 29 июня, дошло до выдумок про "нападение" некоего "охранника ФСБ". В реальности дело было не так", - утверждает официальный представитель МИД России.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что сотрудник Федеральной службы безопасности РФ избил американского дипломата, который попытался войти в здание американского посольства в Москве.