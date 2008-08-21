Лавров заявляет, что Россия терпеливо относилась к роли миротворца

Решение вопроса о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии зависит от дальнейших действий Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Как сообщает Газета.ру, об заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«СААКАШВИЛИ несет ответственность за то, как будут развиваться события дальше», – сказал С.ЛАВРОВ, отвечая на вопрос журналистов о признании Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, Россия очень терпеливо и со всей ответственностью стремилась выполнять свои функции как посредника и миротворца. «Но если кто и подвергал сомнению территориальную целостность Грузии, то это был сам СААКАШВИЛИ», – заявил С.ЛАВРОВ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, обращение к руководству России - Президенту РФ, председателю Совета федерации, спикеру Госдумы - о признании государственной независимости Республики Южная Осетия принято на многочисленном митинге в Цхинвали.

"Исходя из особого характера отношений Южной Осетии и России... учитывая общность исторических судеб народов России и Осетии... призываем Россию первой из числа государств мирового сообщества признать государственную независимость Республики Южная Осетия", - подчеркивается в обращении.

В своем выступлении на митинге в Цхинвали глава республики Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что "ответственность за грузинскую агрессию в Южной Осетии несут руководства тех государств, кто вооружал Грузию - США и Украина". Он также выразил благодарность российскому народу за решительную поддержку Южной Осетии. "Солдаты российской армии, которые пришли защищать Южную Осетию, наш народ, навеки останутся в памяти осетин", - подчеркнул он.