Bloomberg: Великобритании срочно нужны новые лидеры

Об этом говорится в редакционной статье "Великобритании срочно нужны новые лидеры", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон уходит в отставку и избрание нового лидера Консервативной партии не планируется до сентября, что обещает напряженный график. Парламентские коллеги только что вынесли вотум недоверия Джереми Корбину, лидеру оппозиционной Лейбористской партии. Если он уйдет в отставку, то поиски замены займут время; если он останется, он и его партия будут парализованы.

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Тревожность граничит с истерией, а страной управляет полу-функционирующее правительство.

Беспорядки неизбежны. Кэмерон принял правильное решение, он проведет лишь техническую подготовку к выходу. Его поведение – правильный пример, он реагирует спокойно и методично. Другим стоит подняться до этого уровня.

По возможности, стороны должны продвигаться быстрее, чем обычно, при выборе новых лидеров и команд на уровне министров. Однако, еще более важно, чтобы каждый член парламента взял себя в руки. Обе стороны Палаты общин должны совместными усилиями провести страну через этот кризис. Как бы ни было трудно, депутаты должны найти в себе силы, чтобы вместе справиться с этой проблемой.

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Новое руководство должно быть выбрано, как можно скорее. Лидеры кампании в поддержку "брексита" должны показать, что готовы взять на себя ответственность. В противоположность этому, спешка – абсолютно ошибочный выбор для европейских лидеров. Они должны прекратить требовать мгновенных действий. Упорядоченный раздел Великобритании и Европейского Союза займет несколько месяцев, если не лет. В этом нет никакой выгоды, можно лишь навредить, если форсировать темпы этих переговоров.

Ненужная спешка в ЕС только ухудшит и без того сложную ситуацию, впрочем как и бессмысленные распри в Великобритании. Срочность в Вестминстере, терпение в Брюсселе: именно так можно будет пройти через трудные последующие недели.