Нападение на ворота в Турцию - Der Spiegel

Об этом пишет Хаснаин Казим в статье "Нападение на ворота в Турцию", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Опять Стамбул. Снова место, где мог оказаться каждый из нас: аэропорт имени Ататюрка в западной части города, на европейской стороне, один из самых оживленных аэропортов в мире, ворота в Турцию и символ экономического подъема страны.

На видеозаписях с камер наблюдения видны пассажиры, которые входят в зал ожидания международного аэропорта. Внезапно вспышка огня, взрыв, потом дым, люди на полу, кто-то убегает. Вскоре после того, на видео с мобильных телефонов видны жертвы на полу, осколки, водители такси, которые заносят людей в залитой кровью одежде в свои автомобили и увозят.

Как после каждой катастрофы, в Facebook всплывает "Safety Check" (Проверка безопасности), чтобы в один клик можно было сообщить друзьям, что вы в безопасности. За полгода террор стал в Стамбуле привычным делом.

В январе теракт произошел между собором Святой Софии и Голубой мечетью. Террорист-смертник террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взорвал себя, находясь в группе немецких туристов, погибли двенадцать человек.

Турецкое правительство подозревает ИГ

В марте террорист-смертник взорвал себя на оживленной торговой улице Истикляль, он убил израильтянина, двух человек с израильским и американским паспортом и иранца. В этом случае следователи также подозревают ИГ.

В начале июня в Стамбуле в результате взрыва заминированного автомобиля погибли одиннадцать человек, в том числе семь полицейских. Турецкое правительство обвинило курдских террористов.

И теперь нападение на аэропорт. По оценкам турецких экспертов в области безопасности, оно планировалось давно и напоминает почерк ИГ, так же говорит и премьер-министр Бинали Йылдырым. Мрачный итог: 36 погибших, десятки раненных. В отличие от большинства других стран, в турецких аэропортах необходимо пройти два контроля: один на входе для всех посетителей, в том числе для тех, кто просто кого-то встречает или провожает, и другой – после проверки багажа. Двойной контроль был введен из-за страха нападений и похищений турецких авиалайнеров Рабочей партией Курдистана (РПК).

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У Турции есть два главных врага: с одной стороны, РПК и ее группировки, вроде "Свободных Соколов Курдистана" (TAK), которые недавно взяли на себя ответственность за несколько нападений в Турции, в том числе два в Анкаре; с другой стороны – ИГ.

Одни хотят больше автономии или даже независимости Курдистана и называют террор либо "борьбой за свободу", либо "местью" за насильственные действия турецких сил безопасности против гражданского населения в курдских районах на юго-востоке.

Другие хотят радикального ислама и считают, что Турция оказалась в ловушке между исламизмом и секуляризмом, между традицией и современностью. Они считают, что могут решить этот спор, используя насилие и угрозы, и, к сожалению, они преуспевают. Недавно молодые исламисты смогли добиться запрета "гей-прайда" в Стамбуле. Если лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы будут требовать равноправия, они сделают "все необходимое", чтобы предотвратить "эту развратную акцию". Политики подчинились. И, когда во время празднования Рамадана, исламисты избили юношей, распивавших алкоголь, полиция не вмешивалась. Но когда люди протестовали против этого насилия, она использовала слезоточивый газ и избила демонстрантов.

Никто больше не чувствует себя в безопасности

РПК и TAK явно угрожали нападениями на иностранцев и туристические объекты. В 2015 году ИГ объявило Турции войну, потому что Турция открыто выступила против ИГ, и, по их мнению, страна недостаточно исламская. На самом деле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточил свою антитеррористическую борьбу на РПК и в течение многих лет игнорировал сторонников ИГ.

Кто бы ни стоял за недавним терактом, тревожное сообщение понятно всем: в Турции, больше никто не застрахован, каждый является мишенью.

С начала года волна терроризма отразилась на туризме, одной из самых важных отраслей турецкой экономики. Пустуют гостиницы, рестораны и пляжи, торговцы жалуются на отсутствие клиентов. По сравнению с прошлым годом, количество туристов сократилось примерно на 30%, в некоторых местах – даже на 60%.

Но последствия насилия гораздо более масштабные. Многие люди в Турции – и местные, и иностранцы – сбиты с толку, они опасаются за свою безопасность и беспокоятся о своем экономическом будущем. Они избегают людных мест, регулярно читают инструкции по технике безопасности и на несколько дней запрещают детям ходить в школу. В ожидании следующего нападения, некоторые теперь даже отказываются пользоваться метро или посещать торговые центры.

План террористов состоял в том, чтобы посеять страх и панику. Им это удалось.