В Великобритании депутаты инициируют референдум по условиям выхода из ЕС

Парламентарии планируют вынести на референдум план выхода страны из ЕС до официального начала переговоров, сообщает Reuters.

"Британские граждане должны договориться о сроках выхода из ЕС, и если они не будут одобрены, должна быть предоставлена ​​возможность оставаться членом ЕС", - говорится заявлении, представленном в парламент депутатом от оппозиционной лейбористской партии Джерэйнтом Дэвисом.

Читайте такжеОтголоски Brexit: СМИ узнали дату объявления имени нового премьера Британии

По его мнению, неофициальные переговоры с другими лидерами ЕС должны быть использованы для составления плана Brexit, а после вынести на публичное голосование до начала легального процесса выхода в соответствии со статьей 50 договора.

Депутат, представляющий Партию Уэльса Джонатан Эдвардс отметил, что почти 4 млн человек подписали под петицией повторно провести референдум.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. После подведения его итогов премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку. Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.