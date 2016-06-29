В Великобритании депутаты инициируют референдум по условиям выхода из ЕС
Два британских парламентария начали осуществлять действия по организации нового референдума по Brexit.
Парламентарии планируют вынести на референдум план выхода страны из ЕС до официального начала переговоров, сообщает Reuters.
"Британские граждане должны договориться о сроках выхода из ЕС, и если они не будут одобрены, должна быть предоставлена возможность оставаться членом ЕС", - говорится заявлении, представленном в парламент депутатом от оппозиционной лейбористской партии Джерэйнтом Дэвисом.
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По его мнению, неофициальные переговоры с другими лидерами ЕС должны быть использованы для составления плана Brexit, а после вынести на публичное голосование до начала легального процесса выхода в соответствии со статьей 50 договора.
Депутат, представляющий Партию Уэльса Джонатан Эдвардс отметил, что почти 4 млн человек подписали под петицией повторно провести референдум.
Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. После подведения его итогов премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку. Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.