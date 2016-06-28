В Кремле анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин должен провести свои первые телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после сбития Анкарой российского военного самолета.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 28 июня, что звонок будет проходить 29 июня по "инициативе российской стороны", передает Радио Свобода.
Вместе с тем он предупредил, что для процесса улучшения отношений между двумя странами потребуется время.
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Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме к президенту России Владимиру Путину выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом с российским самолетом.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что в послании президента Эрдогана звучит призыв к восстановлению традиционных дружественных отношений между Турцией и Россией, к сотрудничеству по урегулированию региональных кризисов и к совместной борьбе с терроризмом.
Однако в Кремле утверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед президентом России Владимиром Путиным за сбитый российский самолет Су-24 и готов сделать все возможное для восстановления отношений между РФ и Турцией.
Кроме того, на сайте Кремля изменили цитату из письма турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину.