Ikea отзовет десятки миллионов шкафов из-за гибели детей

Как сообщают американские СМИ, отзыв касается серии комодов и шкафов MALM. Компания также полностью останавливает их продажу, передает Би-би-си. Шкафы и комоды MALM уже убраны с сайта Ikea.

Миллионам тех, кто уже купил подобные шкафы, вернут деньги или предоставят кредит на новые покупки в магазинах Ikea, сообщает телеканал NBC.

Читайте такжеIKEA ищет землю в Киеве для строительства магазинаВ заявлении Ikea говорится, что причиной отзыва стала трагическая смерть нескольких детей. В компании заявили, что в домах их клиентов находятся небезопасные товары, и Ikea собирается это исправить.

Компания подтвердила, что с 2014 года три ребенка погибли после того, комоды перевернулись и задавили их. Жертвами шкафов стали дети в возрасте от года до двух лет. Ikea также получила десятки сообщений об инцидентах с этими шкафами, которые закончились травмами.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США и сама компания заявили, что шкафы могут быть безопасными лишь в случае, если они прикручены к стене. В прошлом году компания объявила о программе ремонта этих комодов и начала раздавать клиентам специальные наборы, позволяющие прикрутить шкафы к стене. Всего за год компания раздала 300 тысяч таких наборов.

Опасные комоды продавались более 10 лет. Они пользовались популярностью благодаря низкой цене. По данным Philly.com, отзыв коснется 29 млн продуктов, которые попали под программу ремонта в 2015 году.