ВС РФ: Огневая подготовка российских военных намного выше грузинских

Огневая подготовка российских военных на порядок выше, чем у грузинских вооруженных сил, сказал журналистам в понедельник помощник главкома Сухопутных войск РФ полковник Игорь Конашенков.

"Мы сделали вывод, что огневая подготовка наших военных на порядок выше, чем у грузин. А по какой системе они готовились, всем известно", - сказал Конашенков.

По его словам, российская сторона очень удовлетворена "моральным фактором", который продемонстрировали российские военнослужащие в Южной Осетии.

"Случаев дезертирства, оставления позиций у нас не было в отличие от грузин. Грузины бросали свою технику, снаряжение, карты", - отметил Конашенков.

Поэтому, по его словам, российские военнослужащие взяли много трофеев. В частности, артиллерийские системы чешского производства, турецкие бронетранспортеры, американское стрелковое оружие. Только стрелкового оружия, по словам Конашенкова, было взято более 2 тысяч единиц.

По его словам, всего за время операции было захвачено 150 единиц бронетехники, в том числе 65 танков. "44 танка перегнали во Владикавказ, они в хорошем состоянии, остальные уничтожены. БМП-2 - 15 машин украинского производства, и ЗРК "Оса" - четыре единицы", - сказал помощник главкома Сухопутных войск РФ.