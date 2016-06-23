Боевики ИГИЛ заявили, что взорвали трех российских военных в Сирии, Минобороны РФ отрицает (фото, видео)

Об этом сообщило близкое к ИГИЛ информационное агентство Amaq news, передает Inforesist.

Также были приведены фото группы военных РФ, которые, как сказано, взяты с телефона одного из убитых солдат.

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Спустя некоторое время после публикации сообщения с фотографиями ИГИЛ также опубликовало видеозапись, на котором изображён уничтоженный грузовик КАМАЗ.

В заглавии видео указано, что именно в этом КАМАЗе на трассе Ракка — Итрия были убиты трое российских солдат. На видео не видно человеческих останков или следов крови. Судя по разлёту частей КАМАЗа и воронке в дороге, грузовик был взорван боеприпасом большой мощности фугасного действия.

В свою очередь Минобороны России опровергло информацию о гибели в Сирии российских военнослужащих, фотографии которых распространило "Исламской государство", передает РИА Новости.

"Все военнослужащие, фотографии которых были опубликованы террористической группировкой ИГИЛ, их украинскими "друзьями", а также лондонской "Обсерваторией прав человека в Сирии", живы, здоровы и находятся в расположении своих подразделений", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что фотографии были получены с телефона, похищенного на территории России.