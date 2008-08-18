Президент Южной Осетии будет просить Москву о военной базе

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил в интервью агентству Reuters, что на территории непризнанной республики больше не будет наблюдателей ОБСЕ.

"Мы не доверяем международным наблюдателям, людям, которые искажают правду", - пояснил президент. По данным РИА Новости, Кокойты не только отказывается от наблюдателей, но и намерен попросить Россию разместить в регионе военную базу. "Интерфакс" уточняет, что российская военная база, по мнению Кокойты, нужна для предотвращения "новых попыток геноцида осетинского народа".

Наблюдатели ОБСЕ находились в Южной Осетии до тех пор, пока Грузия 8 августа не начала на территории республики "операцию по восстановлению конституционного порядка". В ответ на действия Грузии Россия провела "операцию по принуждению к миру". Операция завершилась 12 августа. В результате боевых действий погибли примерно 2 тысячи человек, в том числе не менее 1,6 тысяч мирных жителей. По факту убийств СКП РФ возбудил уголовное дело, в котором, в частности, фигурирует статья "Геноцид".

Лента.ру