Россия может разместить "Искандеры" в своем европейском анклаве до 2019 года - Reuters

Об этом сообщили источники, близкие к военному прогнозированию в РФ, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Московского центра анализа стратегий и технологий, который консультирует Министерство обороны РФ, заявил, что сейчас ситуация выглядит так, что Кремль направит ракеты "Искандер" в Калининград до 2019 года.

"По всем оценкам, развертывание "Искандеров" в Калининградской области неизбежно", - сказал Барабанов, заявив, что сейчас бригада, которая там дислоцируется, имеет на вооружении старые ракеты меньшей дальности "Точка-У".

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

Россия уже дважды разворачивала "Искандеры" в Калининграде для проведения учений, но затем отводила их.

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Американские военные говорят, что противоракетный щит не нацелен на борьбу с возможной российской угрозой, а предназначен для сбивания ракет, которые могут запустить государства-изгои, такие как Иран. Россия заявляет, что не верит в это объяснение.

После того, как США запустили один из элементов щита в Румынии, президент Владимир Путин заявил, что Румыния и Польша могут стать мишенью для российских ракет.

"Есть большой шанс, что "Искандеры" будут размещены в Калининградской области. "Искандеры" - наш козырь в противостоянии с деятельностью противоракетной обороны НАТО вокруг наших границ. Мы должны использовать его умело. Идет большая игра и мы не хотим выкладывать козыри на старте. Мы сыграем его, когда России это будет сильно необходимо в политическом плане", - сказал Иван Коновалов, директор Центра стратегических исследований в Москве.

Барабанов отметил, что "Искандеры" после развертывания в Калининграде не будут оснащены ядерными боеголовками, которые хранятся в других частях России, но в дальнейшем их могут туда доставить в случае необходимости.

"Развертывание ядерных боеголовок в Калининграде будет отдельным и серьезным этапом эскалации", - отметил он.

Эксперты сходятся во мнении, что расположение ракет с ядерными боеголовками будет возвращением к полномасштабной холодной войне, которая сейчас никому не нужна.