В РФ в ходе учений прошли боевые пуски из "Искандер-М" на 300 км
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей на дальностях до 500 километров.
Ракетчики Восточного военного округа РФ в ходе учений в Астраханской области провели боевые пуски из комплекса "Искандер-М" на дальность 300 километров по командному пункту условного противника, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев, сообщает РИА Новости.
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"Подразделения ракетного соединения ВВО успешно провели боевой пуск крылатой ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Активная фаза тактического учения проведена на специализированном полигоне в Астраханской области", — сказал Гордеев.
"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.
Предполагается, что может быть средством доставки тактического ядерного оружия.