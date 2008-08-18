Два самолета столкнулись над Англией

Два легких самолета столкнулись в воздухе над центральной Англией. В результате пятеро людей погибли, передает 5 канал.

Все погибшие были на борту воздушных судов, информации о пострадавших на земле нет. Сейчас полиция выясняет причины аварии, а также пытается установить личности погибших. Известно, что погода не могла стать причиной инцидента, ведь небо было чистым. Оба самолета вылетели из аэропорта Ковентри и туда же должны были вернуться