СМИ узнали о первых раненых американских военных в Сирии

По данным The Times, в Сирии пострадали четверо солдат спецназа, получивших ранения на севере страны, сообщает РБК. Военные инструкторы США были ранены шрапнелью 9 июня, когда противотанковое орудие попало в находившийся радом с ними автомобиль.

Что касается потерь в Ираке, то там были убиты трое американских военных: двое из них были "морскими котиками" и погибли в ожесточенном бою.

Читайте такжеВ ООН констатировали ухудшение ситуации в Сирии: призывают стороны к переговорам

Пентагон также подтвердил ранения 16 человек из числа обслуживающего персонала в обеих странах, однако не уточнил, где, при каких обстоятельствах и когда произошли эти инциденты.

Кроме того, по данным издания, погибший в Ираке в мае сотрудник спецназа первого класса Чарльз Китинг был награжден посмертно Серебряной звездой за храбрость: Китинг «неоднократно подвергал себя огню противника из автоматического оружия, минометов и гранатометов во время сражения с более чем сотней боевиков ИГИЛ. Он вел контратаку, когда бойцы ИГИЛ послали навстречу смертника в начиненном взрывчаткой автомобиле».

Как известно, США разместили в Сирии 50 инструкторов спецназа в ноябре 2015 года. В апреле было объявлено, что еще 250 человек прибудут в Сирию, чтобы усилить курдских и арабских бойцов Сирийских демократических силах для наступления на столицу ИГИЛ — город Ракку.