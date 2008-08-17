Минобороны РФ: Грузия готовит масштабную провокацию в Гори

Грузинская сторона готовит масштабную провокацию в Гори, заявляют в Министерстве обороны России.

Как сообщает «Газета.ру», по полученным сегодня сведениям разведки, подкрепленными данными радиоперехвата, в окрестностях Гори срочно формируется вооруженная группа, состоящая из грузин, украинских националистов УНСО и чеченских террористов, находящихся в Грузии. Их планируется переодеть в российскую военную форму и запустить в Гори, где эти бандиты займутся мародерством и издевательствами над местным жителями, что будет зафиксировано видеокамерами и будет представлено миру как «зверства российской военщины», считают в Минбороны РФ.

Штаб российской миротворческой группы, находящийся в окрестностях Гори уже уведомил городские власти о готовящейся провокации, и ждет от них адекватных действий.