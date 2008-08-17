Меркель пообещала, что Грузия станет членом НАТО, если хочет

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ призвала Россию ускорить вывод войск из Грузии.

Как сообщает радио «Свобода», выступая на пресс-конференции в Тбилиси после переговоров с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, А.МЕРКЕЛЬ заявила, что для России это должно стать вопросом международного "доверия к ней".

Ранее канцлер ФРГ сказала, что Грузия станет членом НАТО, если этого хочет.

М.СААКАШВИЛИ, со своей стороны, заявил, что российская сторона должна на деле доказать свои мирные намерения, и призвал международных наблюдателей подтвердить факт прекращения огня и вывод российских войск.

Он вновь заявил, что Грузия никогда не согласится с аннексией части ее территории.