Прецедент в США: учителям разрешили носить оружие на уроки

Учителям и сотрудникам школ школьного округа Харролд в штате Техас разрешили носить оружие на уроки для самообороны в случае начала стрельбы, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Чтобы получить возможность брать с собой оружие, учителя должны иметь разрешение на его ношение и пройти курс действий в кризисной ситуации. Кроме того, они должны использовать специальные патроны, чтобы свести к минимуму риск рикошета.

По словам руководителя округа Харролд Дэвида Тветта (David Thweatt), чиновникам потребовался год, чтобы утвердить предложение о разрешении оружия в школах. Тветт считает, что других способов защититься учителя его округа не имеют, а опасность возникновения стрельбы есть всегда.

Как отмечают других американских школьных организациях, техасское разрешение стало прецедентным. В США, в том числе и в Техасе, оружие в школах запрещено.