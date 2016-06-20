"Это я организовал расстрел": ФБР опубликовало переговоры с террористом из Орландо

В США опубликовали часть расшифровки переговоров убившего 49 человек в ночном клубе в Орландо Омара Матина с правоохранителями. Об этом со ссылкой на USA Today пишет Lenta.ru.

Читайте такжеПолиция разогнала участников гей-парада в Стамбуле

Спецслужбы еще до публикации внесли некоторые коррективы в текст. Из него были изъяты названия некоторых террористических организаций и упоминания об исламе (в опубликованной ФБР расшифровке для обозначения Бога используется слово God и говорится, что фраза была сказана на арабском. В арабском языке нет различия между словами "Бог" и "Аллах", - ред.).

"Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Слава Аллаху, а пророку Его — милость и благословение. Знайте, я в Орландо и это я организовал расстрел" — с этих фраз начинает Матин разговор с оператором службы спасения, называя себя "солдатом ислама".

"Я приношу клятву верности ..., да сохранит его Аллах, от имени ...", — так выглядит еще одна фраза. По-видимому, в ней речь идет о группировке ИГИЛ. Как сообщалось, именно ей и ее лидеру Абу Бакру аль-Багдади принес Матин клятву верности.

Напомним, 12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек, еще более 50 получили ранения.