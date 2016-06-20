В Брюсселе перекрыт вход на шесть станций метро в связи с угрозой терактов - СМИ

Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

"В связи с террористической угрозой с воскресенья закрыта часть входов на шесть центральных станций метро. Транспорт продолжает работать без перебоев", - сообщил телеканал.

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В эти выходные полиция провела общенациональную антитеррористическую операцию, в ходе которой были проведены обыски в 40 жилых домах и 152 гаражах. В ходе рейдов задержаны 12 человек по подозрению в подготовке терактов внутри страны.