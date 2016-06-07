Граждан Британии предупредили об угрозе терактов на Евро-2016

По данным министерства, мишенями террористов могут стать стадионы, на которых проводятся матчи турнира, передает Би-би-си. В то же время в сообщении говорится, что конкретной информации о террористической угрозе нет.

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Ранее о вероятности терактов во время Евро-2016 предупредил Государственный департамент США. По его данным, объектами нападений могут стать места массового скопления болельщиков и просто мирных граждан.

Британские СМИ также утверждали, что боевики могли планировать нападения на болельщиков во время матча сборных России и Англии, который пройдет 11 июня в Марселе. Официально это не подтверждено.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей СБУ задержала террористическую группировку, которая готовилась осуществить около 15 терактов на территории Франции накануне и во время Евро-2016.

Чемпионат Европы по футболу стартует 10 июня.