Власти Ирака заявили о победе над ИГИЛ в Эль-Фаллудже
21:47, 17 июня 2016Мир
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Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади заявил, что силы безопасности страны взяли под контроль большую часть города Эль-Фаллуджа, удерживаемого более двух лет террористами группировки «Исламское государство».
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.
«Мы обещали, что освободим Эль-Фаллуджу, и мы это сделали. Силы безопасности контролируют почти весь город за исключением небольших очагов, которые будут ликвидированы в течение ближайших часов», - сказал аль-Абади.
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Ранее вооруженные силы Ирака восстановили контроль над зданием администрации в городе Эль-Фаллуджа, ранее удерживавшемся боевиками.
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