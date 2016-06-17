Власти Ирака заявили о победе над ИГИЛ в Эль-Фаллудже

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.

«Мы обещали, что освободим Эль-Фаллуджу, и мы это сделали. Силы безопасности контролируют почти весь город за исключением небольших очагов, которые будут ликвидированы в течение ближайших часов», - сказал аль-Абади.

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Ранее вооруженные силы Ирака восстановили контроль над зданием администрации в городе Эль-Фаллуджа, ранее удерживавшемся боевиками.