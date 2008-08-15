Москва угрожает «адекватным ответом» на размещение ПРО в Польше

Россия даст адекватный ответ на подписание Америкой и Польшей договора о размещении систем ПРО на польской территории. Об этом в интервью РИА Новости заявил член Совета Федерации, бывший командующий Северным Флотом Вячеслав Попов, сообщает Эхо Москвы.

Подписание этого документа – очередное приближение к нашим границам военной инфраструктуры другой страны и мы не можем не дать адекватный ответ на эти действия, заявил он. Попов предположил, что генштаб в ближайшее время совершит перегруппировку потенциальных целей вооружённых сил. По мнению сенатора, население Польши и Чехии введено в заблуждение, поскольку не осознаёт того, что размещение ПРО на территории этих стран является прямой угрозой для них самих.