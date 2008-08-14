Отказ принять Украину и Грузию в НАТО развязал руки России

Президент Эстонии Томас Хендрик ИЛЬВЕС считает, что нападение России на Грузию должно убедить членов НАТО в необходимости немедленно принять Грузию и Украину в Альянс.

Об этом он сказал в телефонном интервью агентству Reuters.

«Они должны немедленно принять Украину, а также то, что осталось от Грузии, в НАТО», – заявил Президент Эстонии.

По его мнению, решение Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в апреле этого года, которым Украине и Грузии не было предоставлено разрешение присоединиться к Плану действий по членству в Альянсе, убедило Россию, что у нее розвязаны руки в этом регионе.

«Мы можем спорить по поводу того, кто и что начал первый (в вооруженном конфликте между Россией и Грузией – УНИАН), но Россия оккупировала другую страну. И кто-то в пророссийской коалиции в Европейском Союзе должен пропустить эту новость через свою голову», – отметил Т.ИЛЬВЕС.