Снайпер ранил грузинскую журналистку во время прямого эфира

Во время прямого телеэфира снайпер ранил в руку журналиста Общественного телеканала Грузии Тамару Урушадзе, сообщает Газета.ру. Она освещала в прямом эфире последние события в зоне конфликта. После выстрела эфир выключился на несколько минут, однако камера не отключалась.

Как отмечает агентство «Грузия Online», произошедшее свидетельствует о том, что гарантий безопасности журналистов в зоне конфликта на данный момент нет.