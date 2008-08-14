Снайпер ранил грузинскую журналистку во время прямого эфира
19:14, 14 августа 2008Мир
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Во время прямого телеэфира снайпер ранил в руку журналиста Общественного телеканала Грузии Тамару Урушадзе, сообщает Газета.ру. Она освещала в прямом эфире последние события в зоне конфликта. После выстрела эфир выключился на несколько минут, однако камера не отключалась.
Как отмечает агентство «Грузия Online», произошедшее свидетельствует о том, что гарантий безопасности журналистов в зоне конфликта на данный момент нет.
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