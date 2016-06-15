Пропагандист Russia Today вернулся в Латвию, несмотря на запрет въезда, назвал власти "дебилами"

Кроме этого, он назвал представителей власти дебилами и попросил прощения у народа Латвии, передет TVNET.lv.

В своём профиле на Facebook он отметил, что вернулся в Латвию, чтобы сделать репортаж, связанный с выходом Великобритании из ЕС. При этом он поясняет, как обошёл запрет на въезд в страну.

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"В марте мне на 3 года запретили въезд в Латвию за то, что я на встрече Ваффен СС спрашивал участников, почему они прославляют фашизм. Тем, кто не рад моему возвращению, я скажу – вы находитесь в ЕС, вы ничего не контролируете. Вы можете внести меня в "чёрные списки", а я приеду и окажусь там, где я захочу. Но в любом случае, у меня отличные отношения со многими жителями Латвии! Репортаж скоро", - написал Филлипс.

В другой публикации на Facebook журналист попросил у народа Латвии прощения, при этом отметив, что у власти в стране находятся "дебилы".

"А у народа Латвии я прошу прощения! Я не хотел приехать в марте и устроить суперскандал, чтобы люди подумали, что "вся Латвия фашисты!" Сам так не думаю!" - написал пропагандист.

Напомним, 16-го марта этого года Грэм Филлипс был задержан во время шествия легионеров Ваффен СС у памятника Свободы, а после был включен в черный список Латвии и выдворен из страны в Россию.