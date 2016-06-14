Обнаружен список потенциальных жертв убийцы полицейских в Париже
У мужчины, который зарезал двоих полицейских в пригороде Парижа, обнаружили список потенциальных жертв.
Об этом сообщил прокурор Парижа, передает Associated Press.
По его информации, среди потенциальных жертв Ларусси Аббалы были репперы, журналисты, полицейские, представители власти.
Известно, что убийца, 25-летний Ларусси Аббала был осужден в 2013 году за участие в террористической деятельности в Афганистане и Пакистане. Кроме того, он фигурировал в международном расследовании относительно террористической деятельности из-за его контактов с мужчиной, который живет в Сирии.
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Напомним, трагедия произошла на западе Парижа, в Ивелине, в понедельник 13 июня около 20:30 по местному времени.
Офицер полиции возвращался с работы, одетый в гражданское, когда на него напал мужчина с ножом. Затем преступник взял в заложники семью полицейского в их собственном доме и убил жену офицера. Трехлетнего сына полиция нашла живым в доме после штурма.
Принадлежность к "Исламскому государству" тогда подтверждалась словам самого злоумышленника, который во время переговоров с полицией заявил, что он является бойцом ИГ. Позднее ответственность за убийство двух людей взяла на себя ИГ. Соответствующую информацию распространило агентство Amaq, которое считается близким к террористической организации.