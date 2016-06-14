Обнаружен список потенциальных жертв убийцы полицейских в Париже

Об этом сообщил прокурор Парижа, передает Associated Press.

По его информации, среди потенциальных жертв Ларусси Аббалы были репперы, журналисты, полицейские, представители власти.

Известно, что убийца, 25-летний Ларусси Аббала был осужден в 2013 году за участие в террористической деятельности в Афганистане и Пакистане. Кроме того, он фигурировал в международном расследовании относительно террористической деятельности из-за его контактов с мужчиной, который живет в Сирии.

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Напомним, трагедия произошла на западе Парижа, в Ивелине, в понедельник 13 июня около 20:30 по местному времени.

Офицер полиции возвращался с работы, одетый в гражданское, когда на него напал мужчина с ножом. Затем преступник взял в заложники семью полицейского в их собственном доме и убил жену офицера. Трехлетнего сына полиция нашла живым в доме после штурма.

Принадлежность к "Исламскому государству" тогда подтверждалась словам самого злоумышленника, который во время переговоров с полицией заявил, что он является бойцом ИГ. Позднее ответственность за убийство двух людей взяла на себя ИГ. Соответствующую информацию распространило агентство Amaq, которое считается близким к террористической организации.